Frauen mit Flüssigkeiten bespritzt - Verdächtiger gefasst Stand: 22.01.2022 07:45 Uhr Zivilbeamte der Rostocker Polizei haben einen 33-jährigen Deutschen gestellt, der in 16 Fällen Frauen in der Stadt mit Flüssigkeiten bespritzt haben soll. Die Frauen waren stets von einem Radfahrer im Vorbeifahren attackiert worden.

Außerdem soll er zwei Frauen mit einem Stock von hinten gegen die Beine geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich die Beamten "auf die Lauer gelegt", um den Unbekannten zu stellen. Am Freitagmorgen sei der Verdächtige einer Zivilstreife aufgefallen. Über die Motive des 33-Jährigen gab es keine Angaben. Die Kripo ermittelt weiter.

Serie begann am 3. Januar

Die Serie der Vorfälle hatte am 3. Januar begonnen. Die Opfer waren meist junge Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren. Um was für Flüssigkeiten es sich handelte, wird laut Poliuzei noch untersucht. Es habe sich aber nicht um Säure oder eine andere ätzende Flüssigkeit gehandelt. In einem Fall sei eine Fußgängerin mit Farbe bespritzt worden. Außerdem hatte ein Opfer über Augenreizungen geklagt. Die übrigen Frauen seien äußerlich unverletzt geblieben, so die Polizei.

