Frankfurt: Cheerleader aus Greifswald holen Deutsche Meisterschaft

Die Cheerleader aus Greifswald haben am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt mehrere Erfolge geholt. So konnten die Master im Groupstunt den ersten Platz belegen, die "Ranger" holten den Dritten Platz im Junior-Goupstunt und die "Special Privats" sind ebenfalls Dritte im PeeWee-Groupstunt geworden. Die drei Teams des Vereins "Cheer-Company-Greifswald" haben sich damit auch für die Europameisterschaft qualifiziert, die Anfang Juli in Wiesbaden stattfindet. Bei dem Wettbewerb traten mehr als 160 Mannschaften an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald