#KommunalwahlMV - Politik im Ehrenamt für Stadt und Landkreis Rostock Stand: 23.05.2024 06:05 Uhr Vor der Kommunalwahl sind unsere NDR MV Reporter unterwegs in allen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wollen wissen, welche Themen, auf die die Politik Einfluss hat, Menschen vor Ort gerade besonders beschäftigen. Reporter David Pilgrim aus dem Rostocker Ostseestudio erfuhr mehr aus der Großgemeinde Lalendorf, der Kleinstadt Gnoien und Rostock, der einzigen Großstadt im Land.

Die Probleme in den Kommunen sind ähnlich, wenn die Voraussetzungen auch vollkommen unterschiedlich sind: Lalendorf zum Beispiel hat mit 3.500 Einwohnern einen ehrenamtlichen Bürgermeister, die Gemeinde besteht aber aus 26 einzelnen Ortschaften. Wie soll Ehrenamt das schaffen? Die Kleinstadt Gnoien am östlichen Rand des Landkreises Rostock hat 3.000 Einwohner. Hier gibt es zwar Kandidaten für die Stadtvertretung aber es gibt auch Leute, die ganz klar sagen: "Für Politik hab ich keine Zeit", obwohl auch sie wissen, wie wichtig gerade die kommunale Ebene ist. Und Rostock, wo die Gemeindevertretung 'Bürgerschaft' heißt und anders als in den ländlichen Gemeinden durchaus auch Parteipolitik eine Rolle spielt.

Darüber und auch, wie viel Raum beim Ausgeben von Geld für Dinge ist, die Orte erst lebenswert machen, spricht Mirja Freye mit Reporter David Pilgrim in der neuen Folge von "MV im Fokus".

