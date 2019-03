Stand: 25.03.2019 14:57 Uhr

Fliegerbombe in Rostocker Innenstadt entdeckt

In der Innenstadt von Rostock ist am Vormittag auf dem Gelände einer Baustelle eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Möglicherweise muss die Umgebung am Fundort in der August-Bebel-Straße für die Bergung evakuiert werden.

Experten beraten weiteres Vorgehen

Am Nachmittag berieten Polizei, Feuerwehr, Munitionsbergungsdienst und Stadtvertreter das weitere Vorgehen. Noch ist unklar, ob die Bombe entschärft werden kann oder möglicherweise sogar vor Ort gesprengt werden muss. Kampfmittelbergungsexperten zeigten sich optimistisch, dass der Sprengkörper vor Ort entschärft werden könne. "Die Zünder sind in Ordnung", sagte Willi Buth vom Unternehmen MAKS Kampfmittelbergung.

Karte: Der Fundort der Fliegerbombe in der Rostocker Innenstadt

Fundort in zentraler Lage

Für die Entschärfung der amerikanischen Sprengbombe sei angedacht, das Gebiet im Umkreis von 1.000 Metern zu räumen, sagte ein Stadtsprecher. Dies könnte am Dienstag (morgen) oder Mittwoch der Fall sein. Im Bereich des Fundorts der Bombe am Rosengarten befinden sich mehrere Schulen, Seniorenheime und die komplette Fußgänger- und Einkaufszone. Mehrere Tausend Menschen wären betroffen.

"Falls es möglich ist, die Bombe erst am Mittwoch zu entschärfen, nehmen wir uns natürlich die Zeit", sagte eine Polizeisprecherin. Die Behörden bräuchten Zeit, um die Evakuierung zu planen und die Bevölkerung zu informieren. "Wenn uns die Bombe die Zeit gibt, werden wir die auch nutzen."

Bauarbeiten eingestellt

Nach dem Fund der Bombe am Montagvormittag wurden die Arbeiten an der Baustelle sofort unterbrochen und das Areal von der Polizei abgesichert. Eine Straßensperre ist nach aktuellem Stand nicht nötig. "Das wird eine große Anstrengung", twitterte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). "Grund zur Sorge besteht derzeit nicht."

Rostock im Krieg mehrfach Ziel von Bombenangriffen

Als ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie war Rostock während des Zweiten Weltkriegs mehrfach Ziel alliierter Bombenangriffe. Die Flugzeug-Werke Heinkel und Arado sowie die Neptun-Werft belieferten seinerzeit die Wehrmacht. In den Nächten vom 23. bis zum 27. April 1942 wurde auch die Innenstadt von Rostock bombardiert. Mehr als 200 Menschen sterben.

