Feldberg: 180 Hektar großer Solarpark geplant

Stand: 25.08.2021 13:58 Uhr

Das Rostocker Unternehmen Sun2Gas will in der Mecklenburgischen Seenplatte rund 100 Millionen Euro investieren. Auf einer Fläche von rund 180 Hektar könnte einer der größten Solarparks Deutschlands entstehen. Besorgnis in der Region löst der große Flächenverbrauch aus.