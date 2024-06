Stand: 16.06.2024 16:58 Uhr FC Hansa Rostock: Frauen steigen in Regionalliga auf

Die Frauen des FC Hansa Rostock sind in die Fußball-Regionalliga aufgestiegen. Das entscheidende Relegationsspiel gewannen sie am Sonntagnachmittag in Magdeburg mit 2:0. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen den Landesmeister SSV Besiegdas Magdeburg, haben die Fußballerinnen die Saison gekrönt. Die Tore zum Aufstieg erzielten Laurentia Köhler und Lea Kupper. Die Frauen-Fußball-Abteilung ist erst vor einem Jahr vom FC Hansa wieder ins Leben gerufen worden. Gleich in der ersten Saison wurde das Team von Trainer Tino Spörk Landesmeister in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem hat sich die neuformierte Mannschaft den Landespokal gesichert. In der kommenden Saison werden die Hansa-Frauen dann in der Nordost-Staffel der Regionalliga antreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.06.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock