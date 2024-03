In Mecklenburg-Vorpommern gibt es insgesamt 42 vom Land geförderte Beratungsstellen, sog. Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Allerdings dürfen nur 33 davon den Beratungsschein ausstellen, der zu einem "straffreien Abbruch" befähigt. Das Land übernimmt bei diesen geförderten Stellen dann 90% der Personal- und Sachkosten. Pro Jahr fallen insgesamt über 4,1 Millionen Euro an. Gesetzlich vorgeschrieben ist in MV, dass auf 40.000 Einwohner*innen mindestens eine Vollzeit-Beschäftige als Beraterin zur Verfügung steht.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zehn Praxen bzw. Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und zwar in Anklam, Grevesmühlen, zwei in Schwerin, drei in Rostock, Röbel, Ribnitz-Damgarten und zwei Mal in Stralsund (Quelle: Asta Rostock; Stand November 2022).