Explosionsgefahr: A19 bei Güstrow voll gesperrt Stand: 27.09.2024 12:08 Uhr Am Freitagmorgen ist ein Lkw-Fahrer auf der A19 bei Güstrow von der Fahrbahn abgekommen. Durch austretendes Gas besteht Explosionsgefahr. Beide Fahrtrichtungen sind voll gesperrt.

Auf der Autobahn 19 in der Nähe von Güstrow ist am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Unfall soll laut Polizei aus dem Lkw Gas austreten. Um welches Gas es handelt, könne sie zurzeit noch nicht sagen. Allerdings bestehe die Gefahr, dass das Fahrzeug explodieren könne. Deswegen ist die Autobahn zurzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Bergung durch Hochspannungsleitung erschwert

Zusätzlich soll die Bergung nach Angaben der Polizei erschwert sein, da das Fahrzeug unter einer Hochspannungsleitung liege. Sie rechne damit, dass die Autobahn noch für einige Stunden gesperrt bleiben müsse. Rund um die Unfallstelle wurde ein Sperrradius von 300-400 Metern eingerichtet. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu umfahren.

Bei dem Fahrer des Lastwagens handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 49-jährigen Polen. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

