Aufsehen erregender Unfall: Segelboot schleudert über die A19 Stand: 07.08.2024 06:39 Uhr Auf der A19 in der Nähe von Güstrow ist am Dienstag bei einem Unfall ein Boot über die Fahrbahnen geschleudert. Die A19 war mehrere Stunden gesperrt.

Wegen eines Unfalls mit einem Anhängergespann musste die A19 am Dienstag für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 53-Jähriger hatte am Abend ein Segelboot auf einem Anhänger in Richtung Rostock transportieren wollen. Dabei geriet das Gespann nach Angaben der Polizei ins Schleudern. Das Auto, das den Bootstrailer zog, überschlug sich, der 53-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Boot auf der Mittelleitplanke sorgt für Vollsperrung

Der Bootstrailer riss ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke, das Boot blieb darauf liegen und ragte auch auf die Gegenfahrbahn und sorgte damit für die Vollsperrung bis in die Abendstunden. Die Polizei schätzte den Unfallschaden auf 55.000 Euro. Außerdem wurden durch den Unfall Teile der Mittelleitplanke komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.08.2024 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock