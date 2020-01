Stand: 20.01.2020 05:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ex-Freundin von Marias Mörder vor Gericht

Nach dem Urteil gegen die Mörder der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz vor gut vier Monaten, steht heute auch die ehemalige Freundin des Haupttäters in Greifswald vor Gericht. Ihr wird Strafvereitelung vorgeworfen.

Falschaussage bei Polizei

Die heute 18-Jährige soll nach der Tat in einer polizeilichen Vernehmung falsch ausgesagt haben. Da sie zur Tatzeit im März 2019 noch nicht volljährig war, ist die Öffentlichkeit vom Prozess vor dem Amtsgericht Greifswald ausgeschlossen, auch über Einzelheiten der Anklageschrift darf nicht berichtet werden.

Maßregelvollzug und Jugendhaftstrafe für Haupttäter

Der Prozess um den Mord an der schwangeren Maria hatte wegen der Brutalität der Tat großes Aufsehen erregt. Dem Urteil zufolge hatten sich die damals 19 und 21 Jahre alten Täter im März vergangenen Jahres zu der Tat verabredet, weil sie einen Menschen sterben sehen wollten. Für den 19-jährigen Haupttäter ordnete das Landgericht Stralsund die Unterbringung im Maßregelvollzug in einer Psychiatrie. an. Außerdem wurde er zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe verurteilt. Der 21-Jährige erhielt eine lebenslange Haftstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Entlassung ist bei beiden so gut wie ausgeschlossen.

