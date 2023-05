Ex-Frau mit Kabel gewürgt: Haftstrafe für Mann aus Bad Sülze Stand: 22.05.2023 17:00 Uhr Ein halbes Jahr nachdem er zweimal versucht haben soll, seine Ex-Frau zu töten, ist ein 46 Jahre alter Mann aus Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) in Stralsund zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden.

Mit dem Urteil blieb die Kammer deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft wegen versuchten Mordes verlangt. Doch das Landgericht Stralsund sah lediglich die Tatbestände der gefährlichen Körperverletzung und der Körperverletzung als erfüllt, wie Richter Kai Klingmüller am Montag sagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Plötzliche Attacke bei gemeinsamem Gespräch

Der Verurteilte habe die heute 43-jährige Ex-Ehefrau am 22. Dezember 2022 bei einem Gespräch in seiner Wohnung von hinten mit einem Kabel gewürgt. Als die Frau, von der er getrennt lebte, sich befreien konnte, sei er ihr gefolgt, habe sie im Freien geschlagen und nochmals gewürgt. Bei dieser Attacke habe der Angeklagte aber entgegen der Schilderung des Tathergangs in der Anklage kein Kabel benutzt, so der Richter.

"Ich dachte, ich sterbe"

Zum Auftakt der Verhandlungen am Montag hatte sich der 46-Jährige nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dagegen hatte die Ex-Frau die schrecklichen Stunden mit den Worten geschildert: "Ich dachte, ich sterbe." Sie beschrieb, wie ihr Ex-Mann bei dem Gespräch darüber, wer sich um das neunjährige Kind des Ex-Ehepaares zu Weihnachten kümmern solle, plötzlich aufgestanden und hinausgegangen war und sie plötzlich bemerkt habe, wie er plötzlich von hinten ein Ladekabel um sie legte und sie würgte.

"Das hätte tödlich enden können"

Sie habe einen Finger dazwischen bekommen, konnte sich befreien und floh. Der Beschuldigte soll sie bis vor das Haus verfolgt, geschlagen und noch einmal gewürgt haben. Erst als sich eine Nachbarin einmischte und den Mann anschrie, soll er von ihr abgelassen haben. "Das hätte tödlich enden können", sagte eine Rechtsmedizinerin, die die Würgemale später untersuchte. Der Mann wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

