Eurofighter aus Laage üben mit israelischen F16

In der kommenden Woche nehmen Eurofighter des Luftwaffengeschwaders "Steinhoff" 73 aus Laage (Landkreis Rostock) zum ersten Mal an einem gemeinsamen Manöver mit israelischen F16-Kampfjets teil. Die Übung findet im Luftraum über der Nordsee statt.

Israel trainiert erstmals mit Bundeswehr

Die beiden Eurofighter des Geschwaders 73 starten vom militärischen Teil des Flughafens Laage aus zu den Manövern über der Nordsee und kehren danach jeweils nach Laage zurück. Die israelische Luftwaffe nimmt zum ersten Mal an einem Manöver gemeinsam mit der deutschen Luftwaffe teil, bestätigte ein Sprecher.

Auch ungarische Kampfjets an "MAG-Days" beteiligt

Im Rahmen der sogenannten Multinational AirGroups-Days (MAG-Days) fliegen bei dieser Übung über der Nordsee auch ungarische Kampfjets mit. Die israelischen F16-Flugzeuge sind zur Zeit in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Dort ist das Luftwaffengeschwader "Boelcke" 31 stationiert. Für die Eurofighter aus Laage ist es das dritte derartige Übungsmanöver in diesem Jahr.

