Internationale Hacker sollen hinter Cyberangriff auf Bergen stecken Stand: 07.02.2025 11:40 Uhr Knapp drei Monate nach dem Cyberangriff auf die Stadt Bergen kann die Verwaltung ab Montag wieder nahezu normal arbeiten. Laut Bürgermeisterin Ratzke soll die international agierende Hackergruppe "Monti" hinter dem Angriff stecken.

Die international agierende Hackergruppe "Monti" hatte sich im November ins System der Stadtverwaltung von Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gehackt und eine Datei auf den Server gespielt, die eine Verbindung ins Darknet herstellt. Laut Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sollte es dort weitere Anweisungen geben - es sei deshalb davon auszugehen, dass die Hacker Lösegeld fordern wollten. Einen entsprechenden Link hatten die Mitarbeiter damals aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet, dennoch gelang es den Hackern mit einer Ransomware einen Teil der Daten zu verschlüsseln.

Polizei ermittelt nach konkreten Personen

Das verwendete Programm brachte die Ermittler auf die Spur der Hackergruppe, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Rostock mitteilte. Eine dort angesiedelte Spezialstelle für Cyber-Kriminalfälle untersucht den Vorfall. Die Polizei ermittelt nun weiter nach konkreten Personen, die hinter dem Hackerangriff stecken.

Ab Montag wieder Personalausweise

Inzwischen konnten die verschlüsselten Daten wieder hergestellt werden. Ab kommendem Montag können in Bergen wieder Personalausweise und Reisepässe beantragt werden. Das habe so lange gedauert, weil die Verwaltung nach eigenen Angaben den Fokus erst einmal auf die anstehende Bundestagswahl am 23. Februar gelegt und dafür gesorgt, dass zum Beispiel alle Wahlbenachrichtigungen rausgeschickt werden.

Alle Abteilungen sind arbeitsfähig

Grundsätzlich seien alle Abteilungen arbeitsfähig, wie Ratzke mitteilte. Einige Vorgänge würden aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen derzeit allerdings mehr Zeit benötigen. Seit Ende Dezember könnten die Standesbeamten wieder an ihren regulären Arbeitsplätzen arbeiten und Beurkundungen wie etwa Sterbeurkunden vornehmen.

Öffnungszeiten der Verwaltung

Termine können ab sofort telefonisch über die Zentrale oder online gebucht werden. Sprechzeiten sind montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr, montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 13:30 bis 16 Uhr. Aus technischen Gründen entfalle der lange Sprechtag dienstags bis 17:30 Uhr.

