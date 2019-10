Stand: 02.10.2019 15:00 Uhr

Erneut multiresistenter Keim in Vorpommern-Greifswald

Im Universitätsklinikum Greifswald sind drei weitere Fälle eines multiresistenten Darmbakteriums festgestellt worden. Damit seien dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) inzwischen 17 Nachweise aus vier Krankenhäusern im Landkreis Vorpommern-Greifswald übermittelt worden.

Nicht alle Patienten auch erkrankt

Sechs Patienten gelten demnach als infiziert, die anderen elf lediglich als besiedelt. Bei den drei Patienten in Greifswald konnte der Keim laut LAGuS nachgewiesen werden, sie seien aber nicht daran erkrankt. In einem Fall wurde der Keim bei einer Screening-Maßnahme in der Universitätsmedizin entdeckt. Bei den anderen beiden Fällen hatte demnach bereits der Verdacht bestanden.

Keim für geschwächte Menschen gefährlich

Für gesunde Menschen ist der Keim ungefährlich. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann er laut Landesamt jedoch schwere Infektionen hervorrufen. Die üblichen Antibiotika sind bei der Behandlung unwirksam. Es gibt jedoch wirksame Reservemedikamente. Alle Maßnahmen, die weitere Ausbreitung des Bakteriums in Krankenhäusern zu verhindern, werden dem LAGuS zufolge aufrechterhalten.

