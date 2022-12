Stand: 20.12.2022 06:21 Uhr Erneut Proteste gegen Energie- und Coronapolitik in MV

Bei Protesten gegen die Energie- und Coronapolitik sind am Montagabend landesweit etwas mehr als 200 Menschen auf die Straße gegangen. Die meisten demonstrierten in Schwerin - hier waren es 60 Teilnehmer. In Waren kamen 50 Menschen zu Protesten, in Neubrandenburg 40. Auch in Greifswald, Boizenburg und Malchow wurde demonstriert. Die meisten angekündigten Demonstrationen wurden wegen der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt - etwa in Wismar, Röbel, Teterow und Rostock.

