Erneut Autobrände in Rostock - 40.000 Euro Schaden Stand: 17.03.2024 15:10 Uhr Erneut haben in Rostock Autos gebrannt. Unbekannte hatten in der Innenstadt am Mühlendamm zwei Pkw angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Unbekannte Täter haben in Rostock offenbar mehrere Autos in Brand gesetzt. Auf einem Parkplatz am Mühlendamm wurden in der Nacht zum Sonntag gleich vier Fahrzeuge beschädigt. Passanten hatten kurz vor 23 Uhr Feuer auf dem Parkplatz bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits zwei Autos in Flammen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Kein technischer Defekt

Die Beamten gehen nach ihren ersten Ermittlungen nicht von einem technischen Defekt aus. Sie vermuten, dass unbekannte Täter mutwillig an den Fahrzeugen Feuer gelegt haben. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Zwei Wracks wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Zuletzt kam es vornehmlich im Rostocker Nordwesten vermehrt zu Pkw-Bränden. Ob es einen Zusammenhang zu dieser Brandserie gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

