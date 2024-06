Stand: 09.06.2024 07:37 Uhr Ergebnisse vom Regionalsport aus MV

Der Malchower SV ist der neue Fußball-Landesmeister. Das 2:2 Unentschieden gegen die Spielvereinigung Torgelow-Ueckermünde reichte den Malchowern zum Titel. In der Fußball-Oberliga hat der Rostocker FC mit 4:1 gegen Tennis Borussia Berlin gewonnen. Sowohl Dynamo Schwerin als auch der FC Anker Wismar spielten 2:2 Unentschieden, die TSG Neustrelitz verlor mit 2:4 gegen SV Lichtenberg. In der Fußball Verbandsliga verabschieden sich die Vereine aus Westmecklenburg alle mit einer Niederlage in die Pause. Die deutlichste kassierte der FC Schönberg - er verlor mit 1:8 beim FC Neubrandenburg. Beim internationalen Sitzballturnier in Neubrandenburg kam Ausrichter Turbine Neubrandenburg auf den dritten Platz. Und beim Treppenhauslauf in Neubrandenburg gewann Vorjahressieger Jano Baarck vom SC Neubrandenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 08:00 Uhr