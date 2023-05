Entwarnung in Bad Stuer: Keine Blaualgen mehr an Badestelle Stand: 15.05.2023 11:23 Uhr Auf dem Plauer See hatte sich am Wochenende am Badestrand Bad Stuer ein großer Blaualgenteppich gebildet. Nun gibt es Entwarnung: An der Badestelle sollen am Montagmorgen keine Algen mehr sichtbar gewesen sein.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat den Strand in Bad Stuer am Plauer See wieder zum Baden freigegeben. Am Wochenende hatte die Wasserschutzpolizei dort Veränderungen auf der Wasseroberfläche festgestellt und vorsorglich das Baden untersagt. Heute sei davon nichts mehr feststellbar, so ein Sprecher des Kreises.

Laborergebnisse stehen noch aus

Ob das Wasser kurzzeitig tatsächlich von Blaualgen verunreinigt worden war, sollen Laborauswertungen ergeben. Ergebnisse werden aber frühestens in der nächsten Woche vorliegen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Wassertemperatur von 15 Grad Celsius hielt die Wasserschutzpolizei die Ausbreitung von Blaualgen für wahrscheinlich. Die Bakterien könnten sich schon ab 10 Grad Celsius entwickelt. Bei direktem Hautkontakt drohen gesundheitliche Risiken - Hautreizungen und allergische Reaktionen sind möglich.

