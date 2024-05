Stand: 31.05.2024 07:30 Uhr Empor Rostock: Handballer gewinnen Spiel im Aufstiegskampf

Die Drittliga-Handballer vom HC Empor Rostock haben das erste Spiel der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gewonnen. Das Team besiegte Donnerstagabend Eintracht Hildesheim 32 zu 27. Vor 3.350 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle zeigten die Empor-Handballer den größeren Siegeswillen. Erfolgsrezepte waren eine gute Abwehr, Anspiele an den Kreis und viele Tore aus dem Rückraum. Die Rostocker haben sich mit dem Erfolg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet. Wer in der Summe mehr Tore wirft, zieht in die finale Aufstiegsrunde mit zwei weiteren Spielen ein. Wer sich hier durchsetzt, steigt in die 2. Bundesliga auf.

