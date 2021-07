Elf Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B110 nahe Anklam

Stand: 29.07.2021 16:59 Uhr

Bei einem Unfall auf der B110 in der Nähe von Anklam sind mehrere Menschen verletzt worden. In Relzow waren am Nachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen, darunter ein Fahrschulwagen, sagte ein Polizeisprecher.