Ein Monat Swinetunnel: Erste Bilanz Stand: 31.07.2023 06:15 Uhr Freie Fahrt unter der Swine: Rund 400.000 Autofahrer haben die neue Verbindung zwischen den Inseln Wollin und Usedom in den vergangenen vier Wochen genutzt.

Heute vor einem Monat ist der Swinetunnel eröffnet worden. Durch den Tunnel dauert es nur noch wenige Minuten, um von einem Stadtteil zum anderen zu gelangen. Zuvor hatten Autofahrer dort jahrelang Fähren zum Übersetzen nutzen müssen, lange Wartezeiten waren die Folge.

Verkehrschaos ist ausgeblieben - bislang

Auf Usedom ist der Verkehr anders als erwartet seit der Tunnelöffnung noch nicht signifikant gestiegen, so die Bürgermeisterin der Kaiserbäder, Laura Isabell Marisken. Sie vermutet, dass sich das noch ändern könne, sobald die Anbindungsstrecke über Swinemünde fertig gestellt sei.

Einige Fähren fahren weiter

Die Fahrt durch den Tunnel ist kostenlos, zumindest in den kommenden fünf Jahren. Einige Fähren sind außer Dienst gestellt. In der Innenstadt bleiben zwei Fähren für Fußgänger und Radfahrer erhalten, die alle halbe Stunde pendeln. Die Kaseburg-Fähre, also die im Süden von Swinemünde, dagegen ist eingestellt worden, dort kommen nur noch LKW mit Gefahrgut rüber.

