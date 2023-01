Stand: 12.01.2023 18:13 Uhr Ein Fünftel mehr Pflegebedürftige in MV

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen Leistungen aus der Pflegeversicherung. Seit 2019 ist ihre Zahl um ein Fünftel auf knapp 123.000 gestiegen. Der Großteil von ihnen wird zuhause in der Regel von Angehörigen betreut. Zu rund 33.500 Betroffenen kam der Pflegedienst nach Hause und rund 18.800 Menschen wurden im Heim gepflegt. Auch die Zahl der Beschäftigten in der Pflege ist gestiegen. Ende 2021 arbeiteten dem Statistik-Amt zufolge knapp 18.000 Menschen in der Branche, fünf Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.01.2023 | 18:00 Uhr