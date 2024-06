Eilantrag gegen LNG-Terminal in Mukran gescheitert Stand: 07.06.2024 12:03 Uhr Mehrere Eilanträge gegen den Betrieb des Flüssiggas-Terminals im Hafen Mukran auf Rügen sind für unzulässig erklärt worden. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat keine Sicherheitsrisiken für die Kläger gesehen.

Die Gemeinde Binz, das Deutsche Jugendherbergswerk und zwei private Grundstückseigentümer sind vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig mit Eilanträgen gegen das Flüssiggas-Terminals Mukran gescheitert. Das Gericht erklärte sie am Donnerstag für unzulässig. Das heißt, dass der Regelbetrieb des LNG-Terminals im Hafen Mukran wohl nicht mehr zu stoppen ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat keine Sicherheitsrisiken für die Kläger gesehen.

Bundesverwaltungsgericht begründet die Entscheidung

Wohnhäuser, die Jugendherberge Prora oder beplante Gebiete im Ostseebad Binz lägen weit außerhalb Sicherheitsabstands um das LNG-Terminal, so die Begründung des Gerichts. Sollte es zu Störfällen im Hafenbereich kommen, hätte dies keine weitreichenden Auswirkungen auf die Kläger. Die Grundstücke der Kläger beziehungsweise Hohheitsgebiete der Gemeinde Binz lägen mit einem beziehungsweise 1,5 Kilometer zu weit weg. Im Hauptsacheverfahren ist bislang nicht entschieden worden. Die Kläger dürften aber bei dieser Begründung kaum Chancen auf Erfolg haben. Die Gemeinde hatte moniert, dass bei Bränden oder Explosionen erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinde Binz, insbesondere Prora, zu erwarten sind. Die Deutsche Regas will sich am Nachmittag äußern.

LNG-Anlage vor Rügen ist seit Längerem umstritten

Die Gemeinde Binz warnte bereits mehrfach vor "horrenden Schäden" für Tourismus, Natur und Klima. Sie argumentiert, für eine Sicherung der Energieversorgung in Deutschland im Winter sei das Terminal nicht mehr notwendig. Im April hatte das Bundesverwaltungsgericht bereits die Klagen zweier Umweltorganisationen gegen die Gaspipeline von Mukran nach Lubmin abgewiesen, welche die schwimmenden LNG-Terminals an das Gasfernleitungsnetz anbindet.

