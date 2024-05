Stand: 07.05.2024 17:20 Uhr Rügen: Umwelthilfe geht juristisch gegen LNG-Terminal vor

Nach der Gemeinde Binz geht nun auch die Deutsche Umwelthilfe juristisch gegen die Betriebsgenehmigung des umstrittenen LNG-Terminals in Mukran auf Rügen vor. Auf NDR Anfrage sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner, man werde Widerspruch gegen die vor einer Woche vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern veröffentlichte Erlaubnis beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen. Die Gemeinde Binz plant, weitere Eilanträge gegen das Terminal in Leipzig einzureichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.05.2024 | 17:00 Uhr