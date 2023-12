Dummerstorf will Gewerbefläche an Investor verkaufen Stand: 19.12.2023 13:00 Uhr Dummerstorf steht kurz vor dem Verkauf einer 30 Hektar großen Gewerbefläche an einen Investor. Es handelt sich dabei um einen Teil der Fläche, die die Gemeinde dem Land Mecklenburg-Vorpommern erst im November abgekauft hatte.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Amazon-Logistikzentrum in Dummerstorf (Landkreis Rostock) plane eine Holding aktuell mehrere Ansiedlungen, so Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU). Es gehe dabei nicht um weitere Logistikunternehmen, mehr könne er aber vor dem Verkaufstermin im Januar nicht sagen.

Amazon startet Betrieb ab kommenden Sommer

Amazon halte derweil an seinen Plänen fest, ab Sommer kommenden Jahres den Teilbetrieb am Standort Dummerstorf zu starten. Das Unternehmen arbeitet laut Wiechmann weiterhin an einer Lösung für die Mobilität des künftigen Personals. Wohnraum für Mitarbeiter und Führungskräfte könnte unter anderem in Kavelstorf im Wohngebiet "Südblick" entstehen. Es soll 2024 fertig erschlossen sein. In Kessin startet dagegen die Erschließung des Wohngebiets "Am Hang" mit Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Mietwohnungen.

