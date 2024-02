Stand: 01.02.2024 09:26 Uhr Dummerstorf: 25-jähriger Häftling stirbt bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall in der Justizvollzugsanstalt Waldeck in Dummerstorf bei Rostock ist ein Häftling ums Leben gekommen. Dem Landesjustizministerium zufolge starb der 25-Jährige bei Arbeiten in der gefängniseigenen Tischlerei. Weitere Angaben zum Unfallhergang wurden nicht gemacht. Die Staatsanwaltschaft Rostock nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Der Mann hatte nach Ministeriumsangaben seit dem vergangenen Jahr eine Haftstrafe wegen Diebstahls mit Waffen verbüßt.

