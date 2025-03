Drogenfahndung: Großkontrollen im Raum Rostock gestartet Stand: 25.03.2025 14:40 Uhr Polizeikräfte aus sieben Bundesländern, Staatsanwaltschaft und mobile Einsatzteams fahnden zusammen nach Drogenverstößen im Straßenverkehr. Schwerpunkt der "Nationalen Großkontrolle" ist der Süden Rostocks.

Um dem Drogenmissbrauch im Straßenverkehr auf die Spur zu kommen, kontrollieren Beamte am Dienstag alle Fahrzeuge, die aus Rostock Richtung Süden fahren. Zuvor waren die gut 100 erfahrenen Beamten am Morgen zu Schulungszwecken in Güstrow. Bei der konzertierten Aktion in der Rostocker Südstadt sollen sie dann die Erkenntnisse in der Praxis anwenden. Das Fahren unter Drogeneinfluss sei eine immer größer werdende Gefahr, sagte ein Polizeisprecher dem NDR. 2023 habe es im Vergleich zum Vorjahr 18 Prozent mehr Vergehen bei Cannabis im Straßenverkehr gegeben.

Kontrollen gehen bis zum Ende der Woche weiter

Rostock bleibt auch in den kommenden Tagen im Visier der Drogenfahnder. Bis Freitagabend gegen 20 Uhr soll es weitere Schwerpunktkontrollen geben. Die konkreten Orte werden im Vorfeld nicht genannt. Die Einsatzkräfte üben dabei auch die Zusammenarbeit verschiedener Teileinheiten der Strafverfolgung.

Weitere Informationen Alkohol und Cannabis gleichzeitig am Steuer: Juristen fordern Verbot Auf dem 63. Verkehrsgerichtstag in Goslar zeigten die Juristen null Toleranz für den sogenannten Mischkonsum. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2025 | 14:00 Uhr