Drive-In-Testzentrum in Kühlungsborn: Testen auf sieben Spuren Stand: 13.04.2021 15:13 Uhr In Kühlungsborn (Kreis Rostock) ist ein neues Drive-in-Testzentrum in Betrieb genommen worden. Auf sieben Spuren können täglich bis zu 5.000 Autofahrer an die Boxen heranfahren und auf das Coronavirus getestet werden.

Corona-Schnelltests im Vorbeifahren oder Vorbeigehen: Das ist das Angebot des neuen Kühlungsborner Drive-In-Testzentrums. Laut dem Bürgeramt können sich dort täglich bis zu 5.000 Personen testen lassen. Dazu stehen sieben Autospuren und eine separate Spur für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung, wie Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski am Dienstag sagte.

Anmeldung über Internetseite

Für das Drive-In-Testen hat das Ostseebad eigens eine Internetseite an den Start gebracht, auf der man sich vor dem Test anmelden muss. So kann man sich online einen passenden Tag aussuchen, genaue Uhrzeiten werden aber nicht vergeben. Anschließend gibt man noch seine persönlichen Daten ein. Das Testergebnis wird an eine hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. Wer keine E-Mail-Adresse und generell keinen Zugang zum Internet hat, kann auch direkt im Testzentrum vorbeikommen, muss sich jedoch auf eine kurze Wartezeit einstellen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einem Elternteil begleitet werden oder benötigen deren Einverständniserklärung. Betrieben wird das Drive-In vom Bad Doberaner Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes.

Große Kapazität mit Blick auf Öffnung des Tourismus

Das Angebot richtet sich zunächst an Menschen aus der Umgebung von Kühlungsborn beziehungsweise dem Landkreis Rostock. Das Ostseebad plant aber weiter. Laut Bürgeramtsleiterin Zielinski kann die Kapazität des Testzentrums voll ausgeschöpft werden, wenn irgendwann der Tourismus wieder anläuft und Tests dann beispielsweise beim Einkaufen erforderlich sind. Außerdem sei es auch denkbar, das Zentrum perspektivisch auch zum Impfen zu benutzen.

