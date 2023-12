Stand: 05.12.2023 05:07 Uhr Dorf Mecklenburg: Landesfeuerwehrärztin erhält Verdienstorden

Die Landesfeuerwehrärztin Patricia Bunke aus Dorf Mecklenburg ist zum Tag des Ehrenamtes am Sonntag mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Die Ehrung hat sie in Berlin von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) bekommen. Damit ist ist eine von deutschlandweit 19 Ausgezeichneten. Patricia Bunke wurde vor 10 Jahren erste ehrenamtliche Landesfeuerwehrärztin. Seitdem habe sie nicht nur in dieser Funktion viel erreicht, sondern auch aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr mitgewirkt, heißt es in der Begründung für die Preisverleihung. In ihrer Rolle als Landesfeuerwehrärztin berät Bunke den Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes in allen medizinischen und gesundheitlichen Fragen. Außerdem ist sie Ortswehrführerin der Freiwilligen Feuerwehr Losten und gründete dort im vergangenen Jahr eine Jugendabteilung. Im Projekt "Save Heart" führt sie die Kinder und Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehren spielerisch an das Thema Erste Hilfe. Hauptberuflich arbeit Bunke als Notärztin und Internistin im Sana Hanse-Klinikum in Wismar.

