Stand: 05.02.2024 06:22 Uhr Dobbin: Mehrere Fahrzeuge bei Schuppenbrand zerstört

Bei einem Schuppenbrand in Dobbin (Landkreis Rostock) süd-westlich von Krakow am See sind am Sonntag-Nachmittag mehrere Fahrzeuge zerstört worden - darunter ein Pick-up, ein Kleintraktor, ein Moped sowie ein Anhänger. Die starke Hitze beschädigte auch eine Tür und ein Fenster des anliegenden Wohnhauses. Verletzte gab es nicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 53.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

