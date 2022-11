Disney kauft "Global Dream" - Transfergesellschaft verlängert Stand: 17.11.2022 13:35 Uhr Das Kreuzfahrtschiff "Global Dream" wird auf den ehemaligen MV-Werften in Wismar fertiggestellt. Die Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg baut das Schiff, das eigentlich für den Genting-Konzern in Honkong vorgesehen war, für die US-amerikanische Disney Cruise Line des Walt-Disney-Konzerns zu Ende.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Transfergesellschaft der MV-Werften um zwei Monate verlängern. "Konkret bedeutet das, dass die Transfergesellschaft noch bis Ende Januar 2023 laufen soll. Die Gespräche sind geführt. Letzte Details sind noch in Arbeit", sagte Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Zuvor war bekannt geworden, dass der Disney-Konzern das Kreuzfahrtschiff "Global Dream" aus der Insolvenzmasse der MV-Werften übernimmt.

Gewerkschaft hofft auf den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze

900 Beschäftigte befanden sich zuletzt noch in der Transfergesellschaft, die Ende November auslaufen sollte. Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, sieht den Weiterbau als wichtigen Teil einer Brücke in die Zukunft: "Alle sind erleichtert, dass das Schiff mit neuem Design und klimafreundlichem Antrieb in See stechen wird und nicht verschrottet werden muss." Er hoffe auf den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in Wismar. Das zu 75 Prozent fertiggestellte Schiff soll in Wismar unter Obhut der Papenburger Meyer-Werft fertig gebaut werden. Ursprünglich für rund 9.500 Gäste entworfen, plant Disney laut Unternehmensangaben nun mit rund 6.000 Passagieren bei etwa 2.300 Besatzungsmitgliedern, die auf dem 342 Meter langen und 46 Meter breiten Schiff mit seinen 20 Decks Platz finden sollen.

Meyer-Werft seit langem mit Disney im Geschäft

Dabei wird jede Menge Know-how der Meyer-Werft in die Endproduktion einfließen. Das Schiff ist bisher etwa zu 75 Prozent fertig. Ab 2025 soll es einsatzbereit sein. Die Papenburger sind traditionell mit der Disney-Reederei gut im Geschäft. Sie haben bereits 2010 und 2011 zwei Schiffe für das Unternehmen aus Florida gebaut und anschließend drei Nachfolge-Aufträge an Land geholt. Eines dieser Schiffe, die "Disney Wish", ist im Juni ausgeliefert worden. Dieses Schiff wird nach Werft-Angaben mit "umweltfreundlichen Flüssigerdgas angetrieben". Die Global Dream ist dann das sechste Schiff, das Meyer für Disney baut.

Verlustrisiko des Landes bis zu 260 Millionen Euro

Der Auftraggeber plant das Schiff als Familienschiff. Es soll den bislang geplanten Charakter einer schwimmenden Vergnügenshalle verlieren. Beispielsweise wird das Kasino entfernt. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden, er dürfte deutlich unter dem geschätzten Wert von 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro liegen. Auch die Höhe der Umbaukosten sind nicht beziffert. Klar ist offenbar, dass das Land wegen der Pleite viel Geld verliert, denn es hatte für Kredite der MV-Werten Bürgschaften gegeben. Das Verlustrisiko wurde vom Land im "worst case" bisher stets mit gut 260 Millionen Euro angegeben.

Minister: "Psychologisch" ein besseres Bild

Als Anfang Oktober erste Berichte über den bevorstehenden Verkauf an Disney kursierten, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), er wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen. Allerdings meinte er, es sei "psychologisch ein ganz anderes Bild, wenn dieses große Schiff in Wismar zu Ende gebaut wird, als wenn es dort rausgeschleppt würde und irgendwo auf der Welt verschrottet wird".

Verschrottung abgewendet

Die Verschrottung des Ozeanriesen, der als eine Art Ikone für die Werftindustrie in Mecklenburg-Vorpommern gesehen wurde, ist abgewendet. Bis Ende 2023 kann das Schiff noch in der Produktionshalle in Wismar liegen und müsste danach am Ausrüster-Kai endgefertigt werden. Der neue Eigentümer der Werft, die Kieler Rüstungswerft TKMS, will in Wismar dann U-Boote bauen. TKMS setzt darauf, dass am Standort Fachkräfte verbleiben. Der Weiterbau der "Global Dream" könnte die "Brückenbeschäftigung" ergeben. Insolvenzverwalter Morgen hätte die Werft "warm" gehalten. Kurzfristig muss zunächst aber die Transfergesellschaft für die verbliebene Belegschaft über den 30. November hinaus verlängert werden.

