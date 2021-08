Diese Kandidaten führen in MV die Landeslisten der Parteien bei der Bundestagswahl an

Stand: 23.08.2021 14:54 Uhr

Sie stehen in Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze der Landesliste ihrer Partei für die Bundestagswahl am 26. September. Wir stellen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten* vor.