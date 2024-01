Stand: 22.01.2024 18:47 Uhr Dierhagen: Mann stirbt an Verbrennungen - Ermittlungen eingeleitet

Auf dem Gelände einer Tischlerei in Dierhagen (Vorpommern-Rügen) ist ein Mann an Verbrennungen gestorben. Die Polizei hat eigenen Angaben nach ein Todesermittlungsverfahren in dem Fall eingeleitet. Es bestehe kein Straftatverdacht. Die Ermittler äußerten sich zunächst weder zur Identität des Toten, noch zur Ursache der Verbrennungen.

