Zusammen feiern: Die NDR MV Sommerparty in Ueckermünde Stand: 12.08.2024 15:12 Uhr Am Sonnabend, den 31. August, wird in Ueckermünde die zweite NDR MV Sommerparty des Jahres gefeiert. Die NDR 1 Radio MV Moderatoren Stefan Kuna und Leif Tennemann werden auf der Bühne sein.

Natürlich bringen wir alles mit, was zu einer richtigen Party gehört: Eine Showbühne, lustige Bühnenspiele, eine Stadtaufgabe, NDR Kolleginnen und Kollegen, unsere Sendetechnik, das Nordmagazin und Livemusik von Billy Rock aus Wismar. NDR MV DJ Nils Söhrens legt bis in den späten Abend auf.

Das sind die Highlights bei der NDR MV Sommerparty in Ueckermünde

Marc Angerstein sendet am Vormittag live aus Ueckermünde. Telefonspaßvogel Leif Tennemann wird für den einen oder anderen Lacher sorgen. Unsere NDR Antje kommt in die Stadt - und Groß und Klein können sich bei ihr einen herzlichen Drücker abholen. Abends kommt das Nordmagazin live aus der Sommerparty-Stadt. Thilo Tautz moderiert dann das Nordmagazin mit allen wichtigen Informationen in 30 Minuten aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind gespannt auf die Stadtaufgabe, die wieder mit 1.000 Euro von Lotto Mecklenburg-Vorpommern belohnt werden wird und spielen 6in49 live auf der Bühne.

Die NDR MV Sommerparty am Sonnabend, 31. August in Ueckermünde beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Radioshow mit Marc Angerstein läuft am Vormittag von 9 bis 14 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 12.08.2024 | 15:12 Uhr