Stand: 05.03.2024 17:54 Uhr Dicke Luft über MV: Kein Grund zur Beunruhigung

In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sind in den vergangenen Tagen erhöhte Werte für Feinstaub aufgetreten. Das geht aus Mess-Stations-Daten des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) hervor. Obwohl Wetterapps vor schlechter Luft warnten, seien die Werte für die meisten Menschen unproblematisch, so die Experten des LUNG. Ursache für die Lage sei eine geringe Durchmischung der Luft bei gleichzeitig erhöhten Emissionen aus Verkehr und Kaminheizungen. Dies sei nichts Ungewöhnliches und die Wettervorhersage verspreche eine rasche Verbesserung der Luftqualität.

