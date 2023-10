Deutscher Buchhandlungspreis: Vier Geschäfte aus MV prämiert Stand: 03.10.2023 06:40 Uhr Beim Deutschen Buchhandlungspreis sind am Montag in Stuttgart auch vier Buchhandlungen aus Mecklenburg-Vorpommern als hervorragend ausgezeichnet worden. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 7.000 Euro.

Schwerin, Greifswald, Stralsund und Prerow

Ausgezeichnet wurde die Buchhandlung "Scharfe" in Greifswald. Auf 80 Quadratmetern bietet das Geschäft sein Sortiment an - hauptsächlich Kinder-, Jugend- und Musikbücher. Kunden loben vor allem die gute Beratung. Auch die Strandläufer Verlagsbuchhandlung Stralsund der Eheleute und Bücherwürmer Peter und Katrin Hoffmann freut sich über das Siegel mit Preisgeld. Aus Schwerin konnte "Ein guter Tag - Literatur & so" überzeugen, wo oft auch Lesungen stattfinden - am Mittwoch liest dort Max Richard Lessmann aus seinem Roman "Sylter Welle". Und auch die Nordische Buch- und Kunsthandlung Wielandhaus in Prerow führt künftig das begehrte Siegel. Viktor von Stenglin berät das Lesepublikum dort seit mehr als vier Jahrzehnten. Er ist jetzt 93 Jahre alt, ans Aufhören denke er aber nicht.

