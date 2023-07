Stand: 29.07.2023 13:44 Uhr Demo gegen Flüchtlingsunterkunft: Rund 100 Teilnehmer in Upahl

Rund 100 Menschen haben am Samstag gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Nordwestmecklenburg) demonstriert. Laut Polizei blieb die Versammlung friedlich. Gegen das Vorhaben des Landkreises gibt es seit Anfang vergangenen Jahres Proteste. Die Bauaufsichtsbehörde hatte Mitte Juli die Baugenehmigung für das Containerdorf im Gewerbegebiet des 500-Einwohner-Dorfes erteilt. Für maximal 250 Flüchtlinge soll dort Platz geschaffen werden. Die Gründungsarbeiten für die Unterkunft waren am Dienstag wieder aufgenommen worden. Das Verwaltungsgericht Schwerin hatte am Freitag einen Baustopp vorerst abgelehnt.

