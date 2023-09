Stand: 24.09.2023 11:00 Uhr Demmin: Verfolgungsjagd endet mit Unfall - zwei Schwerverletzte

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann mit seinem Auto gegen eine Friedhofsmauer geprallt und erst an einem Gebäude zum Stehen gekommen. Das Auto habe sich dabei mehrfach überschlagen, so die Polizei. Der 28 Jahre alte Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Vorfall am Samstagabend nahe Demmin schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Laut Polizei überholten sie zuvor einen Streifenwagen. Als die Beamten das Auto daraufhin stoppen wollten, habe der Fahrer plötzlich Gas gegeben und es kam zur Verfolgungsjagd. Laut Polizei hatte der Fahrer keinen Führerschein, das Auto sei bereits außer Betrieb gesetzt und die angebrachten Kennzeichen entstempelt gewesen. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

