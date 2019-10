Stand: 28.10.2019 14:24 Uhr

Debatte um Bündnis aus Linke und CDU

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Wie geht es weiter in Thüringen? Diese Frage treibt auch die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern um. Denn die Signale, die der unterlegene CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring jetzt aussendet, die könnten Bewegung in festgefahrene und althergebrachte Koalitionsmuster bringen. Mohring lehnt eine Zusammenarbeit mit dem Wahlsieger von der Linken, Ministerpräsident Bodo Ramelow, nicht mehr kategorisch ab. Thüringen könnte ein Experimentierfeld für ein ganz neues Bündnis werden. Denn zusammen kommen Linke und CDU auf knapp 53 Prozent der Stimmen.

Kokert: Richtig, dass man miteinander spricht

CDU-Landeschef Vincent Kokert will ein dunkelrot-schwarzes Bündnis nicht kategorisch ausschließen. "Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass man sich miteinander unterhält." Ob daraus eine Zusammenarbeit werden könnte, da würde er noch mal ein Fragezeichen setzen. "Am Ende entscheiden das die Kollegen in Thüringen." Kokert hatte vor knapp acht Jahren, kurz nach seiner Wahl zum Fraktionschef, schon einmal eine Koalition mit den Grünen ins Spiel gebracht. Damals schien das für Mecklenburg-Vorpommern ungewöhnlich, heute ist es in anderen Bundesländer längst politischer Alltag.

Nordost-Linke sieht "Schnittmengen" mit CDU

Der 41-jährige CDU-Chef im Nordosten warnt seine Partei vor einer inhaltlichen Aufweichung. Die Union stehe für die bürgerliche Mitte, deshalb könne man "kein Interesse haben, dass die Union beliebig wird und in alle Richtung offen ist". Kokert hat vor allem die AfD im Blick, die sei vor allem in Thüringen mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke alles andere als bürgerlich. In Mecklenburg-Vorpommern steht Kokert im Landtag Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg gegenüber. Beide, so heißt es, können recht gut miteinander. Oldenburg jedenfalls schlägt der Union nicht die Tür vor der Nase zu, man habe Schnittmengen mit der SPD, aber: "es gibt natürlich auch einige Bereiche, wo wir Schnittmengen mit der CDU haben".

AfD: "Peinliches Ausgrenzen" geht weiter

Oldenburg und Kokert sagen aber auch, bis zum regulären Wahltermin in Mecklenburg-Vorpommern - dem Herbst 2021 - sei es "noch lange hin". Thüringen habe gezeigt, dass sich innerhalb kurzer Zeit viel ändern könne, so Kokert. Ein Bündnis aus Linken und Union sei schon deshalb nur "hypothetisch" - das allerdings war es bis zum Sonntag in Thüringen auch. AfD-Landeschef Leif-Erik Holm sieht in einem möglichen Bündnis aus Linken und CDU die Fortsetzung eines "peinlichen Ausgrenzens" seiner Partei. Holm stellt sich hinter seinen Kollegen Björn Höcke in Erfurt. Der aber wird wegen rechtsextremer Töne bei allen anderen Parteien als jemand gesehen, der nicht einmal mit einem Bein auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Holm meint, auch Höcke stehe für die Programmatik der AfD.

SPD-MV gewinnt Thüringen-Wahl Positives ab

Erstaunen hat die Landes-SPD mit ihrer Interpretation des Wahlergebnisses in Thüringen und dem Desaster für die eigene Partei ausgelöst - nach Bayern und Sachsen ist die SPD jetzt in einem dritten Bundesland nur "einstellig". SPD-Landesgeneralsekretär Julian Barlen meinte, die Verluste seien eine Folge der Unterstützung für Bodo Ramelow. Die Wahl habe wieder einmal gezeigt, dass die Menschen sich hinter dem amtierenden Regierungschef versammeln würden. In Brandenburg, Sachsen und jetzt auch in Thüringen seien jeweils die Regierungschefs gestärkt worden. Wenn es zur Landtagswahl 2021 bei dieser Logik bleibe, könne die SPD in Mecklenburg-Vorpommern daraus "schöpfen" - so Barlen, denn immerhin stelle sie mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Regierungschefin.

CDU-Generalsekretär: Barlens Aussagen machen "fassungslos"

Anlass für einen Kurswechsel der Landes-SPD sieht Barlen nicht. Seinen Generalsekretärs-Kollegen von der CDU, Wolfgang Waldmüller, machen diese Aussagen "fassungslos". Wenn das die Analyse der SPD sei, "dann weiß ich nicht, auf welchem Planeten Herr Barlen schwebt". Alle Hoffnung auf die Regierungschefin zu richten, sei "überheblich und abgehoben". Jedenfalls sei es falsch, so zu tun, als könne die SPD so weitermachen wie bisher.

Linken-Fraktionschefin Oldenburg meinte kurz und knapp: Die SPD sollte Inhalte in den Vordergrund stellen, nicht Personen. Längst haben Linke und CDU ausgemacht, dass die SPD für 2021 einen polarisierenden Wahlkampf anpeilt, bei dem es um eine Auseinandersetzung zwischen der Regierungspartei SPD und der AfD-Opposition geht. Die Parteien dazwischen, so ein CDU-Politiker, könnten dabei den kürzeren ziehen. "Man könnte sogar argwöhnen", so ein führendes CDU-Mitglied in Mecklenburg-Vorpommern, "die SPD habe ein Interesse daran, das Problem AfD am Laufen zu halten - schließlich sichert es ihr die Macht."

