Darß-Festspiele: Premiere am Samstagabend Stand: 02.07.2022 09:13 Uhr Die Premiere der Darß-Festspiele in Born ist wegen des angekündigten schlechten Wetters um einen Tag verschoben.

Die Darß-Festspiele in Born haben ihre für Freitagabend geplante Premiere erst Samstag auf die Bühne gebracht. Grund war das regenreiche Wetter. Intendant Schulze befürchtete, dass die Naturbühne komplett unter Wasser stehen könnte. Die Premieren-Karten würden ihre Gültigkeit behalten, sagte Schulze dem NDR.

Karten bleiben gültig

Karteninhaber könnten sie auch bei jeder anderen Vorstellung der zehnten Episode der "Heiden von Kummerow" einlösen. Nach der Episode "Martin der Gerechte" im vergangenen Jahr wird das Abenteuer der "Heiden von Kummerow" in dieser Saison fortgesetzt. Das neue Stück heißt "Der Freischütz". Alles dreht sich dabei nach Angaben der Festspiele um die Spökenkiekerie des dreizehnjährigen Martin Grambauer, seinen Hang zu Zauber, Magie und Geistern. Bis Anfang September stehen knapp 30 Aufführungen auf dem Spielplan. Ende Juli hat sich zudem Gerhard Schöne angesagt, am 18. August will die "Leipziger Pfeffermühle" nach Born kommen.

