Festspiele MV: Kartenverkauf immer noch verhalten Stand: 30.06.2022 15:42 Uhr Es ist eines der größten Klassikfestivals Deutschlands: Am 18. Juni haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie läuft der Kartenvorverkauf alleridngs noch schleppend.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind Mitte Juni in der Neubrandenburger Konzertkirche mit der NDR Radiophilharmonie und dem Preisträger des Festspielsommers, dem Geiger Emmanuel Tjeknavorian, eröffnet worden. Ob der Festspielsommer auch insgesamt ein Erfolg wird, lässt sich allerdings noch nicht so einfach sagen. Der Kartenvorverkauf läuft immer noch eher schleppend, so Intendantin Ursula Haselböck bei NDR MV Live.

Zuschauer sind "preissensibel"

Über die Gründe könne sie nur mutmaßen, vielleicht seien die Zuschauer durch die Corona-Pandemie vorsichtiger und "preissensibler" geworden. Sie hoffe auf viele Kurzentschlossene, zumal es auch viele Möglichkeiten gebe, preisgünstige Konzertkarten zu erstehen. Vielleicht würden bei einigen Konzerten ja noch "die Abendkassen gestürmt". Auch die Geschäftsführerin der Vorpommerschen Landesbühne, Anna Engel, berichtete bei NDR MV Live von einem eher verhaltenen Kartenverkauf für die Vineta-Festspiele auf Usedom. Die ersten Vorstellungen seien zu etwa 40 Prozent ausverkauft gewesen. Zufrieden sei sie, wenn am Ende des Sommers eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent erreicht sei.



Weitere Informationen Emmanuel Tjeknavorian eröffnet Festspiele MV Vor dem Eröffnungskonzert der Festspiele am 18. Juni hat Axel Seitz mit dem jungen Preisträger in Residence gesprochen. mehr

Bester Vorverkauf üblicherweise vor Weihnachten

Üblicherweise verkaufen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern laut Haselböck fast 80 Prozent der Karten im November und Dezember. Das sei die klassische Vorverkaufszeit während des Weihnachtsgeschäft. Das habe 2021 nicht wie gewohnt funktioniert. "Es herrschte Lockdown im November und Dezember und natürlich kauft da keiner Karten im gewohnten Maße." Inzwischen konnten die Festspiele weitere Karten verkaufen, doch es bleibt die Ungewissheit, ob die Besucher wieder so zu den Konzerten zwischen Anklam und Zarrentin kommen werden, wie vor der Pandemie. Laut Haselböck gibt es für fast alle Konzerte noch Karten, selbst für die Highlights mit den Superstars.

24 Konzerte mit Preisträger Tjeknavorian

Allein Preisträger Emmanuel Tjeknavorian wird am Ende des Sommers 24 Konzerte gegeben haben. "Ich mag, dass es in Mecklenburg-Vorpommern sehr herzlich zugeht", sagte er am Rande des Eröffnungskonzerts. Wenn man dort ist, ist der Kontakt zum Team ein sehr netter, ein sehr freundlicher. Ich habe das Gefühl, man wird selbst als junger Künstler genauso behandelt wie ein arrivierter Altstar. Man fühlt sich in dieser Atmosphäre einfach wohl. Wenn man sich wohlfühlt, kommen die besten künstlerischen Ergebnisse." Und darauf darf sich das Publikum bei insgesamt 24 Konzerten mit dem Wiener Geiger in MV freuen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 30.06.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Festspiele Mecklenburg-Vorpommern