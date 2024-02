Stand: 27.02.2024 11:18 Uhr Dargun: Entscheidung für Klärschlamm-Kooperative

Die Stadt Dargun will weiterhin ihren Klärschlamm über die in Rostock ansässige Klärschlamm Kooperative Mecklenburg-Vorpommern entsorgen. Bürgermeister Wellnitz begründet die Entscheidung damit, dass so ein besserer Preis erzielt werden könne, als bei einer individuellen Ausschreibung. Obwohl unklar ist, wann das Verbrennungswerk in Rostock gebaut werden kann, hat sich Dargun für einen Verbleib in der Klärschlamm-Kooperative entschieden.

