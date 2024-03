Stand: 22.03.2024 08:22 Uhr Dabel: Bürgerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft

In Dabel gab es am Donnerstagabend eine Bürgerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in einer ehemaligen Kaserne. Vertreter vom Landkreis und der Amts-Verwaltung haben den Einwohnern das Konzept erklärt. 260 Einwohner kamen - es gab Zwischenrufe und viele Fragen an Landrat Sternberg und die Amtsverwaltung. Etwa wie die ärztliche Versorgung, Kitaplätze und Schulunterricht für die Flüchtlinge sicher gestellt werden sollen. Landrat Sternberg warb für das sogenannte Dorf-in-Dorf Prinzip. Alle notwendigen Einrichtungen sollen direkt an der Unterkunft sein. Bis zu 540 Flüchtlinge sollen ab Januar einziehen.

