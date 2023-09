Stand: 05.09.2023 06:07 Uhr Crivitz: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Montagabend haben sich bei einem Unfall in der Nähe von Crivitz bei Schwerin zwei Menschen schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind beide Autos frontal zusammengestoßen. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der Fahrer des anderen Autos wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße wurde für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Ein Sachverständiger hat den Unfallort untersucht - die Polizei ermittelt.

