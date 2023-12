Corona und Co.: Neubrandenburger Klinikum verschiebt planbare Operationen Stand: 19.12.2023 13:00 Uhr Das Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum verschiebt alle planbaren Operationen, weil viele Mitarbeitende selbst krank sind. Das sagte der Ärztliche Direktor Jens-Peter Keil bei NDR MV Live.

Am Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum werden vorerst alle planbaren Operationen abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben. Das teilte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Prof. Jens-Peter Keil, am Mittwoch gegenüber NDR MV Live mit. Der Krankenstand des Personals sei sehr hoch, so Keil. In einigen Abteilungen betrage er bis zu 70 Prozent. Die Krankheitswelle, vor allem Corona, betreffe auch Patienten, die deshalb höchstens zu zwei isoliert in Mehr-Bett-Zimmern untergebracht werden. Die Folge sei, dass viele Betten nicht belegt werden können.

Notfälle werden versorgt

Keil sagte, wer bereits im Krankenhaus sei, "den werden wir nicht wieder nach Hause schicken". Auch Notfälle "werden immer versorgt", aber es müsse mit Wartezeiten gerechnet werden, so der Ärztliche Direktor, sofern es sich nicht um lebensbedrohliche Fälle handele. Voraussichtlich werde der Stopp der planbaren Operationen bis in den Januar hinein gelten.



In einigen Kliniken gilt Maskenpflicht für Besucher

Wegen derzeit weit verbreiteter Atemwegserkrankungen - darunter Corona - gilt unterdessen in Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern teils wieder Maskenpflicht. Zuletzt hatte das Kreiskrankenhaus in Wolgast am Wochenende mitgeteilt, dass Maskenpflicht für Besucher im gesamten Haus bestehe. Im Kreiskrankenhaus Demmin gelten Maskenpflicht in Patientenzimmern und beschränkte Besuchszeiten. In Neubrandenburg gilt Maskenpflicht in der Bethesda-Klinik, einer Rehaklinik für ältere Menschen, für Besucher und auch Mitarbeiter bei engem Patientenkontakt. Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum hingegen verzichtet auf eine Masken-Pflicht. Es sei aber nicht verboten, eine zu tragen, so Prof. Keil.

