Erkältungswelle in MV: Maskenpflicht in einigen Kliniken Stand: 19.12.2023 07:27 Uhr Vorweihnachtszeit ist auch Erkältungszeit. Und auch Corona sorgt in diesem Jahr für Einschränkungen: Teils gilt in Kliniken in MV sogar wieder die Maskenpflicht. Experten erwarten für Weihnachten etwas Entspannung.

Wegen derzeit weit verbreiteter Atemwegserkrankungen - darunter Corona - gilt in Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern teils wieder Maskenpflicht. Zuletzt hatte das Kreiskrankenhaus in Wolgast am Wochenende mitgeteilt, dass Maskenpflicht für Besucher im gesamten Haus bestehe. Im Kreiskrankenhaus Demmin gelten Maskenpflicht in Patientenzimmern und beschränkte Besuchszeiten. Insbesondere Ansteckungen mit dem Coronavirus hätten zugenommen, teilte das Haus mit. In Neubrandenburg gilt Maskenpflicht in der Bethesda Klinik, einer Rehaklinik für ältere Menschen, für Besucher und auch Mitarbeiter bei engem Patientenkontakt.

Stärkeres Infektionsgeschehen

An der Universitätsmedizin Greifswald gibt es nach eigenen Angaben seit vielen Wochen wieder die Pflicht, bei Arbeiten mit Patienten eine Maske zu tragen. Laut Schweriner Gesundheitsministerium deuteten die Daten zuletzt auf ein deutlich stärkeres Infektionsgeschehen im östlichen Landesteil hin. Zuletzt habe sich das Geschehen in Sachen Atemwegserkrankungen in MV auf einem jahreszeittypisch hohen, aber deutlich niedrigerem Niveau als im Vorjahr bewegt. Unter den Erregern dominierte demnach zuletzt das Coronavirus.

Entspannung rund um Weihnachten

Insgesamt rechnet das Schweriner Gesundheitsministerium aber mit einer Entspannung rund um die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Die Menschen reduzierten dann erfahrungsgemäß die Kontakte, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Von der Universitätsmedizin Rostock hieß es, etwa jeder fünfte auf Corona getestete Patient sei infiziert. In den vergangenen Tagen hätten auch Behandlungen wegen Grippe zugenommen. Die Greifswalder Unimedizin verzeichnet nach eigenen Angaben seit etwa drei Wochen durchschnittlich immer um die 40 Patienten, die mit oder wegen Corona stationär versorgt werden müssen.

Maske je nach Situation

Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg gab es vergangene Woche nach dortigen Angaben rund 80 mit Corona infizierte Patienten und fünf davon auf der Intensivstation. Einige Stationen müssten wegen krankheitsbedingter Ausfälle ihre Aufnahmekapazität beschränken. Auch im Klinikum Südstadt in Rostock können Ausfälle nach dortigen Angaben zur Sperrung von Betten und der Verschiebung von Operationen führen. Masken würden je nach Situation getragen.

