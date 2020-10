Corona: Weihnachtsmann in Himmelpfort nur per Post erreichbar Stand: 20.10.2020 06:33 Uhr Der Weihnachtsmann hält allen Kindern trotz Corona die Treue. Allerdings ist er in diesem Jahr nur per Post erreichbar. Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort bleibt für Besucher geschlossen.

Der Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort (Oberhavel) kurz hinter der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern hat ab Mitte November wieder alle Hände voll zu tun. Unzählige Briefe aus aller Welt flattern wieder in der einzigen Weihnachtspostfiliale Ostdeutschlands ein. Allerdings wird es in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort aufgrund der anhaltenden Corona-Infektionsgefahr deutlich ruhiger zugehen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit.

"Gesundheit der Kinder das höchste Gut"

So werde es in diesem Jahr keine öffentlich zugängliche Weihnachtspostfiliale geben und auch der Weihnachtsmann könne vor Ort nicht besucht werden. "Für den bärtigen Alten ist die Gesundheit der Kinder das höchste Gut! Er übernimmt daher in diesem Jahr eine besondere Verantwortung für ihr Wohlergehen, indem er den persönlichen Kontakt reduziert! Der Weihnachtsmann wird in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Wunschzettel lesen und gemeinsam mit den Engeln beantworten", heißt es weiter. Die Adresse des Weihnachtsmannes finden Sie hier.

