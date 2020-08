Stand: 13.08.2020 04:54 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Verstöße: Ab heute höhere Bußgelder in MV

Wer gegen die Corona-Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern verstößt, muss von heute an höhere Bußgelder zahlen. Wer etwa die Maskenpflicht missachtet, kann mit 150 Euro zur Kasse gebeten werden. Wie genau das umgesetzt werden soll, ist in einigen Regionen offenbar noch ungeklärt.

Schwerpunktkontrollen geplant

Zu wenig Personal für stichprobenartige wie für flächendeckende Kontrollen und zu wenig Zeit. Das Problem haben einige Behörden im ländlichen Vorpommern und in Neubrandenburg, bestätigten diese auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen werde daher auf Schwerpunktkontrollen gesetzt, hieß es. Und Hinweisen aus der Bevölkerung werde auch nachgegangen.

Fehler in der Verordnung?

Wer Quarantäne-Anordnungen nicht einhält, dem drohen mindestens 500 Euro, grobe Verstöße können mit bis zu 2.000 Euro geahndet werden oder sogar zu einem Strafverfahren führen. Der Städte- und Gemeindetag empfiehlt Ordnungsämtern allerdings, noch keine Bußgelder zu verhängen. Referent Klaus-Michael Glaser sagte, in der Verordnung sei ein handwerklicher Fehler, damit sei sie nicht rechtssicher. Widerspruch kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Die betreffende Stelle werde korrigiert und die neuen Bußgeldregeln würden wie geplant in Kraft treten, so ein Sprecher.

