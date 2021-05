Corona-Tests für Rostocker Kita-Kinder Stand: 05.05.2021 07:07 Uhr In Rostock sollen ab sofort auch die Kleinsten getestet werden. Erste Corona-Test-Kits sind bereits in Kitas und Krippen verteilt worden.

In Rostock können Krippen- und Kita-Kinder ab sofort auf Corona getestet werden. Weil sich in der dritten Welle der Pandemie verstärkt Kinder infiziert haben, bietet das Rostocker Unternehmen Centogen Kita- und Krippenkindern und deren Eltern kostenlose PCR-Tests an, so die Stadtverwaltung. Das in den Schulen erprobte Angebot werde damit erweitert. Jeweils zwei PCR-Tests pro Woche sollen über einen Zeitraum von zwei Wochen die Erfassung des Infektionsgeschehens ermöglichen, heißt es.

Ergebnisse kommen über das Internet

Am Dienstag wurden die ersten Bestellungen für diese Woche an die Kitas ausgeliefert. Die Eltern können sich und ihre Kinder zu Hause testen. Die Tests werden jeweils am Dienstag und Donnerstag in den Kitas eingesammelt und zum Labor gebracht. Die Ergebnisse sollen innerhalb von 24 Stunden über das digitale Corona-Test-Portal des Unternehmens ausgegeben werden.

