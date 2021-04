Corona: Polizei kontrolliert Einreiseverbot Stand: 18.04.2021 07:32 Uhr Mit flächendeckenden Kontrollen überwacht die Polizei an diesem Wochenende das Einreiseverbot in den östlichen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns. Sie sollen helfen, die Corona-Infektionszahlen in der Region zu senken.

Wegen der verschärften Einreisebeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei bereits am Sonnabend in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald 620 Fahrzeuge entlang der Landesgrenzen kontrolliert. Rund 70 Fahrzeuge mit 112 Insassen wurden von den Beamten wieder abgewiesen, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt verliefen die Kontrollen demnach ruhig. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde vor allem an den drei Grenzübergängen zu Polen in Ahlbeck, Linken und Garz kontrolliert. Darüber hinaus standen Beamte der regionalen Polizeiinspektionen und Kräfte der Landespolizei an Autobahnen und Bundesstraßen. Auch in zivil waren die Polizisten unterwegs.

Zweitwohnungsbesitzer dürfen nicht einreisen

In die östlichen Landkreise darf nur, wer einen triftigen Grund hat, zum Beispiel dort arbeitet oder seine Kernfamilie besuchen will. Auch Zweitwohnungsbesitzer dürfen nicht einreisen - egal ob sie aus anderen Bundesländern oder aus anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern kommen. Touristische Reisen sind nicht möglich und können mit einem Bußgeld von 150 bis 2.000 Euro geahndet werden.

